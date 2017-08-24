الاحتلال يمنع إدخال المنهج الفلسطيني لمدارس الأقصى

منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إدخال كتب المنهج الدراسي الفلسطيني إلى 3 مدارس في المسجد الأقصى في القدس، واعتقلت مدرسين وطلابا فيها.

وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عناصر شرطة الاحتلال المتواجدين خارج باب الأسباط، في الجدار الشمالي للمسجد، منعوا اليوم الخميس وأمس الأربعاء إدخال الكتب إلى المدارس.

وأضاف أنه جرى (الأربعاء) توزيع الكتب على الطالبات خارج أسوار المسجد الأقصى فيما تم الشروع اليوم بتوزيع الكتب على الطلاب قبل أن تصادر شرطة الاحتلال السيارة التي وجدت فيها الكتب وتلاحق الطلاب الذين تسلموا كتبهم.

ولفت الدبس إلى أن نحو 700 طالب يدرسون في 3 مدارس موجودة في داخل أسوار المسجد الأقصى وهي رياض الأقصى، ومدرسة الأقصى الشرعية الثانوية للإناث، ومدرسة ثانوية الأقصى الشرعية للبنين.

وقال الدبس إن المنهج الفلسطيني ليس سريًا، إذ يجري توزيع كتب هذا المنهج على كل المدارس في مدينة القدس أسوة بغيرها من مدن في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالتالي فإن منع إدخال الكتب إلى مدارس الأقصى أمر مستهجن ومرفوض.

وأشار الدبس إلى أن الشرطة الإسرائيلية أوقفت مدير التعليم الشرعي في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، ناجح بكيرات، ومدير مدرسة ثانوية الأقصى الشرعية للبنين، نادر الأفغاني، وسكرتير المدرسة، روبين محسن، فيما تم اعتقال طالبين أيضًا.

وقال إن الشرطة الإسرائيلية أوقفت الطلاب ودققت في الكتب التي في حقائبهم الدراسية، في مشهد تسبب بحالة من الذعر في صفوف الطلاب.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن الحكومة الإسرائيلية تضغط باتجاه استبدال المنهج الفلسطيني في المدارس الفلسطينية في القدس بمنهج إسرائيلي.

ويرفض الفلسطينيون في القدس دراسة المنهج الإسرائيلي رغم المغريات الإسرائيلية، التي تشمل تقديم ميزانيات مالية للمدارس التي تدرس مناهج الاحتلال.