الأمم المتحدة: غارات التحالف الدولي أسقطت أعدادا كبيرة من الضحايا المدنيين بالرقة

دعت الأمم المتحدة اليوم الخميس إلى هدنة إنسانية للسماح لنحو 20 ألف مدني محاصرين بالرقة بالخروج منها.

وحثت التحالف بقيادة الولايات المتحدة على تحجيم ضرباته الجوية التي أسقطت ضحايا بالفعل.

وقال يان إيغلاند مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا للصحفيين في جنيف "فيما يتعلق بالرقة، دعوتنا الملحة اليوم من جانب الأمم المتحدة لأعضاء قوة المهام الإنسانية… المطلوب أن تبذلوا كل ما في وسعكم لتمكين الناس من الخروج من الرقة".

وأضاف "يتعين عدم مهاجمة المراكب في نهر الفرات. يجب عدم المغامرة بتعريض الفارين لغارات جوية لدى خروجهم".

ووجه إيغلاند نداء لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، لتعليق ضرباته الجوية على المدينة.

وأكد على وجود أكثر من 20 ألف مدني محاصرين في 5 أحياء في الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة يحاولون الفرار منها.

وأضاف: "لم أجد كلمات لوصف وضع هؤلاء المدنيين".

وتابع "الوقت الحالي هو وقت التفكير فيما هو ممكن.. هدنات أو أشياء أخرى يمكن أن تسهل هروب المدنيين، ونحن نعلم أن مقاتلي الدولة الإسلامية يبذلون قصارى جهدهم لإبقائهم في المكان".

وأضاف إيغلاند مشيرا إلى قوات تدعمها الولايات المتحدة "هناك قصف مكثف من قوات سوريا الديمقراطية التي تطوق المنطقة وهناك غارات جوية مستمرة من التحالف. لذلك فإن أعداد الضحايا المدنيين كبيرة ولا يبدو أن هناك مخرجا حقيقيا لهؤلاء المدنيين".

وقالت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس إن حملة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من الرقة أودت بحياة مئات المدنيين وإن المتبقين يواجهون خطرا أكبر مع تكثيف القتال في مراحله الأخيرة.

وفي 6 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة انطلاق عملية لطرد تنظيم الدولة من مدينة الرقة.