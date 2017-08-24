ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 2016 حالة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، ارتفاع عدد ضحايا وباء الكوليرا في اليمن إلى 2016 حالة وفاة، منذ 27 إبريل/نيسان الماضي.

وقال المنظمة في تقرير لها إنها سجلت "554 ألفا و197 حالة يشتبه في إصابتها بوباء الكوليرا، مع تسجيل 2016 حالة وفاة، بزيادة 19 حالة وفاة و26 ألفا و727 حالة إصابة عن السبت الماضي".

ولا تزال محافظة حجة، شمال غربي البلاد، أكثر المناطق المنكوبة بالمرض، بعد أن سُجل فيها 382 حالة وفاة، تليها محافظة إب (وسط) بواقع 253 حالة وفاة.

ولفت التقرير إلى أن "محافظة سقطرى (جنوب شرق) هي الوحيدة التي لم تشهد حتى اليوم أي انتشار للوباء".

و"الكوليرا" مرض يسبب إسهالاً حادًا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يتلق العلاج، والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، معرضون بشكل أكبر للإصابة.

وإضافة إلى تفشي وباء "الكوليرا"، يشهد اليمن، منذ خريف عام 2014، حرباً بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، خلّفت أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، فضلًا عن تدهور اقتصادي حاد.