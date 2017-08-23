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سياسة

مقاولو الحج في قطر: عراقيل سعودية أوقفتنا عن العمل

22/8/2017

قالت شركات الحج والعمرة في دولة قطر إن عراقيل دفعتها للتوقف عن العمل في موسم الحج لهذا العام.

ونشرت الشركات التي يطلق عليها اسم "مقاولو الحج والعمرة" بيانا تعتذر فيه عن عدم تسيير رحلات الحج هذا العام 1438 هجرية الموافق 2017 ميلادية.

وذكر البيان :" التزمنا نحن مقاولو الحج والعمرة بدولة قطر طوال السنوات الماضية بتقديم خدماتنا إلى ضيوف الرحمن من دولة قطر بكل تفان وإخلاص ويؤسفنا أن نتقدم للحجاج الكرام في دولة قطر باعتذارنا عن عدم تسيير الحج لهذا العام".

وأضاف البيان :" لا يمكن للمقاولين تسيير الحج في ظل عدم وجود بعثة حج قطرية في الديار المقدسة ولا قنصلية لدولة قطر في جدة ما يجعل مهمة المقاولين في تأمين راحة الحجاج وسلامتهم مستحيلة".

وذكر البيان أن من بين الأسباب أيضا عدم السماح للخطوط القطرية بتسيير رحلات مباشرة إلى جدة والمدينة وصعوبة إجراء التحويلات والمعاملات المالية مع بنوك المملكة العربية السعودية وضيق الوقت فقد دخل شهر ذي الحجة ولم يحل من هذه العراقيل ويصعب مع ضيق الوقت أن يتمكن المقاولون من ترتيب إجراءات السكن والنقل والإعاشة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأكد البيان أن كثيرا من الحجاج ممن سجلوا مع الشركات ودفعوا دفعات مقدمة أبدوا تخوفهم من الذهاب للحج في ظل الحملات الإعلامية التحريضية التي تنتهجها بعض وسائل الإعلام ضد دولة قطر وطالبوا بإلغاء حجوزاتهم للحج هذا العام.

المصدر : الجزيرة مباشر
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