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سياسة|السعودية

الشرطة السعودية تفرج عن صبي بعد احتجازه لرقصه في الشارع

23/8/2017

قالت وزارة الداخلية السعودية (الأربعاء) إن صبيا يبلغ من العمر 14 عاما احتجزته الشرطة بعد ظهوره في فيديو وهو يرقص على أغنية (مكارينا) عند تقاطع مروري، ثم أُطلق سراحه بعد تحذيره.

وظهر الصبي في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع بوسائل التواصل الاجتماعي وهو يرقص على الأغنية الشهرية التي انتشرت في التسعينيات أمام سيارات متوقفة في خمس حارات عند إشارة مرور بمدينة جدة الساحلية غرب المملكة.

وفي الفيديو الذي يستمر 45 ثانية يظهر الصبي مرتديا قميصا وسروالا قصيرا وسط نقطة عبور للمشاة ويبدأ في الرقص أمام السيارات.

كانت الشرطة ذكرت أنها استجوبت الصبي الذي لم تكشف عن اسمه وجنسيته لقيامه بسلوك مناف للآداب العامة وتعطيله للمرور.

وقال بيان لوزارة الداخلية إن الشرطة أطلقت سراح الصبي دون توجيه اتهام بعد أن استدعته مع ولي أمره للاستجواب.

وأضاف البيان أن الاثنين وقعا تعهدا مكتوبا بأن الصبي لن يمارس أي سلوك قد يعرض حياته أو حياة الآخرين للخطر.

وقال إن الإنذار يهدف فقط إلى تحذير الصبي من العواقب المحتملة على سلامته فضلا عن سلامة سائقي السيارات والمشاة.

وكان خبر احتجاز الصبي قد أثار غضب مغردين على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

وقال آحد المغردين: "تركوا المتسولين والمتشددين واعتقلوا صبيا يرسم البسمة على وجوه قائدي السيارات!"

وكتب آخر :" الصبي لم يرتكب أي جريمة وعلى الشرطة الالتفات لأمور أخرى أكثر أهمية".

المصدر : رويترز
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