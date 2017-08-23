الحوثيون يتهمون علي عبد الله صالح بـ "الغدر"

اتهم الحوثيون الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح -حليفهم الأساسي في النزاع الجاري في اليمن- بـ"الغدر"، مؤكدين أن عليه تحمل التبعات بعدما وصفهم بـ"المليشيا".

وأفاد بيان للجان الشعبية التابعة للحوثيين بأنهم كـ"قوة شعبية وطنية في طليعة المعركة التاريخية إلى جانب الجيش في مواجهة عدوان هو الأخطر على اليمن، تأتي الطعنة من الظهر بأن توصف بأنها مليشيا، فذلك هو الغدر بعينه".

واعتبر الحوثيون في بيانهم (الأربعاء) أن ما قاله صالح "تجاوز لخط أحمر" مؤكدين أن "عليه تحمل تبعة ما قال، والبادئ أظلم".

من جانبه، دعا رئيس اللجنة الثورية التابعة للحوثيين محمد علي الحوثي إلى الترفع عن الخلاف مع صالح وأنصاره، وقال في بيان: "لا يمكن أن نقبل بأن تنزلق البلاد -في ظل هذه الظروف- إلى أتون صراعات داخلية، فلدينا من الجبهات ما يجب أن ننشغل به ضد العدوان".

وطالب الحوثي من وصفهم بـ"العقلاء في المؤتمر الشعبي العام إلى القيام بواجبهم في توجيه الخطاب توجيها سليما، وعدم الانزلاق في الإساءة لشرفاء البلد وأحراره".

وبدأت الانقسامات بالظهور هذا الأسبوع بين زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي والرئيس المخلوع بعدما تحالفا منذ العام 2014 ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، حيث تبادلا الاتهامات بالغدر في خطابات متلفزة.

وتشهد العاصمة صنعاء توترا وتحشيدا غير مسبوق بين طرفي تحالف "الحوثي-صالح"، في ظل استعدادات جناح صالح بحزب المؤتمر الشعبي للاحتفال في ميدان السبعين بذكرى تأسيسه غدا الخميس.

وفي المقابل دعا الحوثيون أنصارهم إلى الاحتشاد أيضا عند مداخل صنعاء في اليوم نفسه تحت شعار "التصعيد مقابل التصعيد".