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سياسة|الولايات المتحدة

البحرية الأمريكية ستعفي قائد الأسطول السابع من منصبه

قائد الأسطول السابع نائب الأميرال، جوزيف أوكوين
قائد الأسطول السابع نائب الأميرال، جوزيف أوكوين
23/8/2017

قال مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن البحرية الأمريكية ستعفي قائد الأسطول السابع نائب الأميرال، جوزيف أوكوين من منصبه.

جاء ذلك بسبب تعرض الأسطول لـ4 حوادث كبيرة خلال العام الجاري.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المسؤولين أنه من المقرر أن يصدر بيان رسمي من جانب البحرية صباح اليوم بتوقيت غرينتش.

وكان الأسطول السابع قد شهد أربعة حوادث تصادم منذ يناير/كانون الثاني أسفر آخر اثنين منهم عن مقتل 17 بحارًا.

ووقع حادث تصادم هو الأحدث، الاثنين، بين المدمرة الأمريكية "جون ماكين" وناقلة نفط بالقرب من سنغافورة، فُقد على إثره عشرة بحارة.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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