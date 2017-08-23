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سياسة

إيران تعلن تبادل الزيارات الدبلوماسية مع السعودية قريبا

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
23/8/2017

قالت طهران الأربعاء إن وفودا من إيران والسعودية ستتبادل الزيارات الدبلوماسية قريبا، ما يشير إلى تحسن محتمل في العلاقات بين البلدين منذ قطعهما العلاقات الدبلوماسية العام الماضي.

وأبلغ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن الزيارات قد تحدث بعد انتهاء موسم الحج في الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول.

ونقلت الوكالة عن ظريف قوله "صدرت التأشيرات بالفعل للجانبين… وننتظر إتمام الخطوات النهائية حتى يتمكن دبلوماسيو البلدين من تفقد سفاراتهم وقنصلياتهم".

وتمر العلاقات بين إيران والسعودية بأدنى مستوى لها منذ سنوات حيث يتبادل البلدان الاتهامات بتقويض الأمن الإقليمي ودعم أطراف متعارضة في الصراعات في سوريا والعراق واليمن.

وكان محتجون إيرانيون قد اقتحموا السفارة السعودية في إيران في يناير/كانون الثاني 2016 بعد إعدام رجل دين شيعي سعودي مما دفع الرياض لإغلاق السفارة.

وكانت إيران قد اتهمت السعودية بالوقوف وراء هجومين في السابع من يونيو/حزيران في طهران أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنهما. وقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وأصيب أكثر من 40 في الهجومين اللذين تنفي الرياض صلتها بهما.

وقطعت السعودية وعدة دول عربية أخرى العلاقات مع قطر مستشهدة بتقاربها مع إيران ضمن الأسباب الرئيسية لهذه الخطوة.

ويوجد حاليا آلاف الإيرانيين في السعودية لأداء فريضة الحج.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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