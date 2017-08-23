إلغاء احتجاجات مناهضة للإسلام في أمريكا

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء، إلغاء احتجاجات مناهضة للإسلام كان من المقرر تنظيمها يوم 9 سبتمبر/أيلول المقبل، في 36 ولاية بعموم البلاد.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن شبكة "بريتبارت" الإخبارية التي يديرها ستيف بانون، الذي أُقيل من منصبه، الأسبوع الماضي، في مجلس الأمن القومي، حيث كان يعمل في منصب كبير إستراتيجيي الرئيس دونالد ترمب.

الاحتجاجات كانت ستنظمها مؤسسة (آكت فور أمريكا)، المعروفة بعدائها للإسلام، التي سبق وأن نظمت "مسيرة ضد الشريعة" بعدد من المدن الأمريكية، في يونيو/حزيران الماضي.

وعن سبب إلغاء تلك الاحتجاجات ذكرت شبكة "بريتبارت" الإخبارية، أنه يرجع إلى "أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة وأوربا".

في المقابل أصدر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، بيانًا أعرب فيه عن ارتياحه للقرار.

واعتبر المجلس القرار "انتصارًا أمام الإسلاموفوبيا والجماعات العنصرية البيضاء".

وفي الـ12 من أغسطس/آب الجاري، لقيت امرأة (32 عاما) حتفها وأصيب 19 آخرون، عندما دهس رجل بسيارة مجموعة تحتج على مسيرة لعنصريين بيض في مدينة شارلوتسفيل بولاية فرجينيا، فيما أصيب 15 آخرون في مناوشات عنيفة بين الجانبين.