أمير قطر يستقبل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، على رأس وفد رفيع المستوى لمناقشة قضايا بينها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وضم الوفد جيسون غرينبلات مساعد الرئيس الأمريكي والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية، ودينا باول نائبة مستشار الأمن القومي، وتيم ليندركينغ مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه " جرى خلال المقابلة مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، من بينها عملية السلام في الشرق الأوسط ، وتحسين الظروف الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة، إضافة إلى الجهود المبذولة لإحلال السلام وأهميته في مكافحة الإرهاب والتطرف."

كما تم التأكيد خلال المقابلة على الالتزام بتعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة في مختلف المجالات.