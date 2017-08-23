أسرة مرسي تستنكر صمت المجتمع الدولي إزاء "انتهاك حقوقه"

أصدرت أسرة الرئيس المعزول محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر بيانا تستنكر فيه تجاهل المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والحكومات للانتهاكات التي يتعرض لها "مرسي" في مقر احتجازه.

وانتخب مرسي رئيسا لمصر عام 2012 بعد ثورة شعبية أطاحت بنظام مبارك ليصبح أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وفي يوليو تموز 2013 سيطر الجيش على مقاليد الحكم بانقلاب عسكري.

وقالت أسرة مرسي في بيان:" إننا نستنكر صمت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والحكومات وكل مهتم بالحرية والنضال في العالم عن ما يرتكب من جرائم بحق الرئيس محمد مرسي وكل المعتقلين من قبل سلطات الانقلاب في مصر".

وأضافت :" كما ندين ازدواجية المعايير لدي الغرب والمجتمع الدولي الذي يتشدق باحترام الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان".

وحول الانتهاكات التي يتعرض لها مرسي في مقر احتجازه قالت أسرته :" الرئيس ومنذ اختطافه بالقوة في ٣ يوليو ٢٠١٣ في انقلاب عسكري مكتمل الأركان ، وحتي كتابة هذه الكلمات معزول عن العالم تماماً وكلياً وتم احتجازه في قاعدة عسكرية لمدة أربع شهور ، ثم كان ظهوره الأول في ٤ نوفمبر تشرين الثاني ٢٠١٣ في المحكمة ولَم يسمح لأسرته بزيارته سوى مرتين خلال الأعوام الأربع المنصرمة كانت الزيارة الأولي في ٧ نوفمبر ٢٠١٣ لمدة ساعة ، ثم منعت الزيارة لمدة ثلاث سنوات ونصف دون سبب أو سند قانوني ، وكانت الزيارة الثانية بتاريخ ٤ يونيو ٢٠١٧ لمدة نصف ساعة ، وفريق دفاعه القانوني ممنوع من لقاءه منذ يناير ٢٠١٤ في جريمة تخالف كل الدساتير والقوانين المنظمة للعدالة في مصر والعالم أجمع".

وأضافت أسرة مرسي:" الرئيس ليس فقط ممنوعا من الزيارة وإنما من مطالعة الصحف والكتب فضلاً عن الإهمال الطبي المتعمد.

وأوضحت أن مرسي تعرض لغيبوبتي سكر كاملتين داخل مقر احتجازه ولَم يعرض على طبيب علما بأنه طلب نقله إلى مركز طبي خاص على نفقته الشخصية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للوقوف عن أسباب هذه الأزمة الصحية وطلب من هيئة دفاعه تقديم بلاغ إليّ النائب العام لإثبات تلك الجريمة.

وأضافت:" في يوليو الماضي طلب مرسي من إدارة السجن إحضار دواء الأنسولين الخاص به وجهاز قياس نسبة السكر بالدم ولكن الجهات الأمنية رفضت إدخالها له".