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سياسة

أردوغان يعبرعن قلقه إزاء الدعم الأمريكي لمسلحين أكراد

الرئيس التركي طيب أردوغان ووزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس -أرشيفية
الرئيس التركي طيب أردوغان ووزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس -أرشيفية
23/8/2017

قالت مصادر رئاسية إن الرئيس التركي طيب أردوغان أبلغ وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الأربعاء أن تركيا تشعربالقلق إزاء الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وقالت المصادر في بيان عقب اجتماعات بين ماتيس ومسؤولين أتراك إن الجانبين أكدا أهمية الحفاظ على وحدة أراضي سوريا والعراق مع استعداد إقليم كردستان العراق لإجراء استفتاء على الاستقلال في سبتمبر أيلول.

وعبرت تركيا والولايات المتحدة عن قلقهما إزاء الاستفتاء وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في وقت سابق الأربعاء إنه سيطلب من الزعيم الكردي العراقي مسعود البرزاني إلغاءه.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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