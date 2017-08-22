"ملاحة" القطرية تطلق خدمة نقل بحري مباشر مع تركيا

أعلنت شركة "ملاحة" القطرية، وهي شركة للخدمات البحرية واللوجستية، عن إطلاق أول خدمة نقل مباشر للبضاعة المبردة بين قطر وتركيا.

وسيجري تشغيل الخدمة الجديدة أوليا من خلال سفينة واحدة سعتها أكثر من 5 آلاف طن من البضاعة المبردة والسائبة بشكل أساسي على أن يتم تأمين حاويات على متنها عند الطلب.

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في 5 يونيو حزيران متهمة إياها بدعم "الإرهاب" وإيران وهو ما تنفيه الدوحة.

ومنعت الدول الأربع السفن القطرية من الرسو في موانئها وحظرت أيضا رحلات الطيران من الدوحة وإليها.

وقال عبدالرحمن عيسى المناعي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة (ملاحة)، في بيان للشركة، إن حجم التجارة بين قطر وتركيا ازداد بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية وقد تم إطلاق هذه الخدمة الجديدة كحل فعال ومجد اقتصاديا لتلبية الطلب المتزايد.

إن الخدمة الجديدة من الدوحة إلى إزمير بتركيا سيجري تشغيلها كل 20 إلى 25 يوما بوقت عبور 11 يوما.

وأضافت أن الخدمة ستستخدم سفينة واحدة بشكل مبدئي سعتها أكثر من خمسة آلاف طن من البضاعة المبردة والسائبة.

تأتي الخدمة الجديدة بعدما رتبت الشركة شحنتين من البضائع المبردة بين قطر وتركيا في الأسابيع القليلة الماضية.

وأعلنت الملاحة القطرية بالفعل هذا الشهر عن خدمة نقل بحري جديدة مع الكويت وإنشاء مركز لعبور الشحنات في سلطنة عمان.