ماتيس: لم أقرر بعد عدد القوات الأمريكية الإضافية لأفغانستان

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إنه في انتظار خطة من رئيس هيئة الأركان المشتركة قبل أن يتخذ قرارا بشأن عدد القوات الإضافية التي سترسل إلى أفغانستان.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب استراتيجيته بخصوص جنوب آسيا.

وقال للصحفيين الثلاثاء خلال زيارة لبغداد "عندما يصلني ذلك منه سأقرر عدد القوات الإضافية التي نحتاج لإرسالها. قد يكون هو نفس العدد الذي يجري الحديث عنه أو غيره".

وقال مسؤولون أمريكيون إن ترمب منح ماتيس سلطة إرسال نحو أربعة آلاف جندي يضافون للعدد الموجود بالفعل في أفغانستان والبالغ 8400 جندي تقريبا.

وفي خطاب ألقاه يوم الإثنين كشف ترمب قليلا من التفاصيل لكنه وعد بتكثيف الحملة العسكرية ضد مقاتلي طالبان الذين حققوا مكاسب في حربهم ضد قوات حكومة أفغانستان المدعومة من الولايات المتحدة.

وقال ترمب في الخطاب الذي ألقاه في قاعدة عسكرية خارج واشنطن في وقت ذروة مشاهدة تلفزيونية في الولايات المتحدة "نحن لا نبني دولا. نحن نقتل إرهابيين".

واتهم باكستان أيضا بإيواء متشددين.

وقال ماتيس إن الدروس المستفادة من القتال ضد تنظيم الدولة في العراق ستطبق في أفغانستان.

وبسؤاله عن الفرق بين استراتيجية ترمب واستراتيجيات الإدارات الأمريكية السابقة قال ماتيس إن نهج ترمب سيكون أوسع لكنه لم يدل بتفاصيل.

وأضاف "هناك نهج أوسع تجاه ذلك وكله مآله إلى التنفيذ وسيتعين علينا أن نحقق هذا… أفهم السؤال، ليس عليك إلا أن ترى الأمر وهو يحدث لتعرف حقا الإجابة عن سؤالك".

وقال مسؤولون أمريكيون في وقت سابق إن الاستجابة المحتملة من جانب إدارة ترمب تشمل زيادة الضربات الأمريكية دون طيار وإعادة توجيه أو وقف بعض المساعدات التي تقدم لباكستان.