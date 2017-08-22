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سياسة

قطر ترفض استغلال الحج كأداة للتجيير السياسي

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري
21/8/2017

أعربت وزارة الخارجية القطرية عن رفضها استغلال فريضة الحج أداة للتجيير السياسي.

واستغربت الخارجية القطرية إعلان السعودية قصر نقل الحجاج القطريين على الخطوط الجوية السعودية فقط، وقالت إنه أمر غير مسبوق وغير منطقي.

وأكدت الخارجية على ضرورة تجنيب فريضة الحج الخلافات السياسية بين الدول، وعدم عرقلة أدائها عن طريق وضع شروط تمس سيادة الدول أو تمس حقوق مواطنيها.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالوزارة السفير أحمد بن سعيد الرميحي إن تيسير أداء فريضة الحج يكون عبر رفع الحصار عن قطر دون قيد أو شرط.

وأشار السفير في تصريح إعلامي (الإثنين) إلى أن المعتاد والمتعارف عليه أن يتم نقل الحجاج من أي دولة عبر وسائل النقل الوطنية الجوية والبرية والبحرية في تلك الدولة، بالإضافة إلى وسائل النقل الأجنبية الأخرى، على أن يكون ذلك في إطار البعثة الوطنية للحج.

ولفت إلى أن سوابق قطع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية ودول أخرى لم تشهد فرض نقل حجاج تلك الدول على الخطوط الجوية السعودية.

وفي رده على تكفل السعودية بنفقة الحجاج القطريين، قال الرميحي إن دولة قطر والحجاج القطريين ليسوا بحاجة إلى المساعدة بشأن نفقات أداء فريضة الحج، وإظهارها على شكل صدقة، "حيث إن للصدقة مستحقين أقرب لهم من الحجاج القطريين".

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية
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