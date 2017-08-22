شاهد: وزير مصري يطرد موظفا على الهواء .. ومغردون:"أسلوب متعجرف"

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لوزير التموين المصري على مصيلحي وهو يطرد مهندس صوت بالوزارة على الهواء.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة "الوطن" المصرية مصيلحي يلقي خطابا في مؤتمر صحفي وأثناء خطابه حدث عطل في ميكروفونات الصوت فسأل عن الشخص الذي أعد نظام الصوت للمؤتمر ثم قال له: "تمشي نفسك لوحدك.. ما أشوفكش هنا تاني".

وكان مصيلحي وزيرا سابقا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك قبل أن يعيده عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة مرة أخرى.

ولاقى الفيديو استهجانا واسعا بين المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي واصفين تصرف الوزير بـ " قلة الحكمة".

وقال مغردون إن الوزير فشل في تخفيف معاناة الشعب بعد الارتفاع الجنوني للأسعارK كما فشل أيضا في التعامل مع موظفيه في موقف بسيط".

وكتب مغرد: "والله العظيم أنا لو رئيس وزراء لطردت هذا الوزير خارج الوزارة لسوء أخلاقه".

وغرد آخر:" "هوه فاكر نفسه مين ، أسلوب متعجرف لا يليق بهذا المنصب ، هوه موظف زيه زي أي أحد".