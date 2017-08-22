شاهد: السعودية تحتجز صبيا لرقصه في الشارع وغضب بين المغردين

قالت الشرطة السعودية اليوم الثلاثاء إنها احتجزت صبيا يبلغ من العمر 14 عاما بعد ظهوره في فيديو وهو يرقص على أغنية (مكارينا)

التي انتشرت في التسعينيات عند نقطة عبور مشاة بأحد شوارع مدينة جدة الساحلية.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع بوسائل التواصل الاجتماعي.

جاء في بيان نشرته شرطة مكة أنها استجوبت الصبي الذي لم تكشف عن اسمه وجنسيته لقيامه بسلوك مناف للآداب العامة وتعطيله المرور. ولم يتضح هل ستوجه السلطات للصبي تهما رسمية.

وفي الفيديو الذي يستمر 45 ثانية يظهر صبي يرتدي قميصا وسروالا قصيرا وحذاء لامعا وسط نقطة عبور للمشاة ويبدأ في الرقص أمام سيارات متوقفة في خمس حارات.

كانت الشرطة ألقت القبض على المغني السعودي عبد الله الشهراني في وقت سابق من الشهر الجاري وأطلقت سراحه بعد ذلك عقب اتهامه بأداء رقصة "الداب" المرتبطة بالأغنية خلال مهرجان موسيقي بالسعودية.

وتقول وسائل إعلام سعودية إن السلطات حظرت الرقصة للاشتباه في أنها تروج أو تشجع على تعاطي المخدرات.

وأثار خبر احتجاز الصبي غضب مغردين على مواقع التواصل الاجتماعي .

وقال آحد المغردين: تركو المتسولين والمتشدرين واعتقلوا صبيا يرسم البسمة على وجوه قائدي السيارات!".

وكتب آخر :" الصبي لم يرتكب أي جريمة وعلى الشرطة الالتفات لأمور أخرى أكثر أهمية".