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سياسة|مصر

رويترز: حجب مساعدات أمريكية لمصر بقيمة 290 مليون دولار

22/8/2017

قال مصدران مطلعان اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة قررت حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى

لعدم إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.

 وقال المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما إن القرار يعبر عن رغبة واشنطن في مواصلة التعاون الأمني كما يعكس في الوقت نفسه الإحباط من موقف القاهرة بخصوص الحريات المدنية خاصة قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من حملة متزايدة على المعارضة.

ولم يتسن الوصول للمتحدثين باسم البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية للتعليق.

وانتقدت منظمات حقوقية عديدة تعامل السلطات المصرية مع المعارضين السياسيين والنشطاء بعد إطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب ، محمد مرسي، في يوليو تموز 2013.

وتقول منظمات حقوقية إن عدد المعتقلين السياسيين في السجون المصرية يبلغ نحو 40 ألف معتقل إضافة إلى آلاف القتلى الذين سقطوا برصاص الأمن في فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس آب 2013، وتصفية معارضين آخرين في عمليات لاحقة.

المصدر : رويترز
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