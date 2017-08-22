روسيا تزود مصر بـ 15 مروحية قتالية

أعلن المدير العالم لشركة "مروحيات روسيا"، أندريه بوغينسكي، الثلاثاء، أن بلاده ستقوم بتوريد 15 مروحية من نوع "كا 52 أليغاتور" إلى مصر قبل نهاية العام الحالي.

وقال بوجينسكي: "في شهر أغسطس/ آب نخطط لتوريد الدفعة الثانية من 3 مروحيات "كا 52" إلى مصر، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف: "تم توريد المروحيات الثلاث الأولى، ويجري تدريب الخبراء المصريين لاستخدامها. وبشكل عام من المقرر توريد 15 مروحية من نوع "كا 52″ إلى صاحب الطلب في عام 2017".

كانت مصر قد أبرمت اتفاقية بشأن هذه المروحيات لدعم سلاحها البحري. وتعد هذه المروحيات هي الأنسب لحاملة الطائرات المروحية "ميسترال".

والمروحية "كا 52" طائرة استطلاع قتالية مصممة لتدمير الدبابات والعربات المدرعة وغير المدرعة، والمروحيات الأخرى.