تمرين مظلي مشترك بين القوات الأمريكية والقطرية بالدوحة

أجرت القوات الخاصة المشتركة بالقوات المسلحة القطرية الإثنين، تمرينا مشتركا -مدته يوم واحد – مع العمليات الخاصة المركزية بالقوات الأمريكية.

وجرى التمرين في منطقة سيلين بالعاصمة الدوحة، حيث قامت مجموعة من كتيبة المظليين من القوة الخاصة المحمولة ومجموعة من العمليات الخاصة الأمريكية بإنزال مظلي بنظام القفز الحر.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية.

وأوضحت المديرية أن "التمرين ثمرة تعاون فيما بين الفريقين على مدار ثلاث سنوات في مجال التخطيط والتدريب على كافة المهام والواجبات المطلوبة من القوات الخاصة المشتركة بالقوات المسلحة القطرية".

وذكرت أن "القفز المظلي اشتمل على مرحلتين عبر الطائرات العسكرية ( c-130) بواقع قفزتين".

وعلى مدار الشهرين الماضيين، شهدت قطر 8 تمرينات عسكرية ثنائية مع عدد من الدول، بينهما تمرينان بحريان مشتركان مع القوات البحرية الملكية البريطانية، في يوليو/تموز المنصرم.