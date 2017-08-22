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سياسة|العراق

القوات العراقية تقتحم تلعفر وتسيطر على ثلاثة أحياء

22/8/2017

دخلت القوات الحكومية العراقية الثلاثاء إلى قضاء تلعفر وسيطرت على ثلاثة أحياء في المدينة التي تعد أحد آخر معاقل تنظيم الدولة في العراق

، تزامنا مع تأكيد وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس من بغداد دعم بلاده للمعركة ضد التنظيم .

وبعد مرور أكثر من شهر من طرد التنظيم من مدينة الموصل، ثاني مدن العراق، بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة إثر تسعة أشهر من المعارك الدامية، بدأت فجر الأحد معركة تلعفر.

وتلعفر، الواقعة على بعد سبعين كيلومترا الى الغرب من الموصل، هي إحدى المدن الاستراتيجية الرابطة بالحدود السورية.

وقد اقتحمت القوات العراقية تلعفر من عدة محاور في اليوم الثالث من العمليات التي تشارك فيها قوات من الجيش والشرطة الاتحادية ومكافحة الارهاب والحشد الشعبي وهي فصائل مساندة للقوات العراقية ومعظم أفرادها من الشيعة.

وأفاد بيان للحشد الشعبي أن "اللواءين الحادي عشر والثاني في الحشد الشعبي حررا حي النور جنوب شرق تلعفر بالكامل" وكذلك "الحي العسكري شمال شرق تلعفر".

واضاف أن "اللواء الحادي عشر وفرقة التدخل السريع (التابعة لوزارة الداخلية) وقطاعات الجيش العراقي تمكنت من تحرير حي الكفاح بالكامل من سيطرة داعش الإجرامي".

وأكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول أن "قطاعات من الفرقة المدرعة التاسعة باشرت بمشاركة قوات الحشد الشعبي اقتحام قضاء تلعفر من الجهة الشرقية للمدينة ومستمرة في التقدم"، في حين اقتحمت "قوات جهاز مكافحة الإرهاب مركز قضاء تلعفر من الجهة الجنوبية الغربية للمدينة".

وتمكنت القوات العراقية من استعادة مدن مهمة ومناطق واسعة من سيطرة تنظيم الدولة الذي تمكن عبر هجوم شرس منتصف عام 2014 من السيطرة على ثلث مساحة العراق.

    

لكن هذا التنظيم مازال قادرا على تنفيذ اعتداءات بينها تلك التي وقعت الأسبوع الماضي في إسبانيا وروسيا.

وأعربت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء عن قلقها من نزوح آلاف المدنيين من تلعفر.

وأشار بيان للمفوضية إلى وصول 1500 عائلة إلى معسكر للعبور جهز خلال الأيام الأخيرة، وهناك استعدادات جارية لاستقبال 22 ألف شخص ممن يفرون من تلعفر.

وتزامن التقدم السريع للقوات العراقية في تلعفر، مع زيارة وزير الدفاع الأميركي ماتيس الذي عقد اجتماعات مع قادة عراقيين بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي في بغداد.

وجدد الوزير الأميركي دعم بلاده للعراق في حربه ضد المسلحين مشيرا إلى ضرورة "هزيمة تنظيم الدولة واستعادة سيادة وسلامة  الأراضي" العراقية .

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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