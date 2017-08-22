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سياسة|إندونيسيا

إندونيسيا تشتري مقاتلات سوخوي روسية بقيمة 1.14 مليار دولار

22/8/2017

قال وزيران إندونيسيان الثلاثاء إن حكومة بلادهما ستشتري 11 مقاتلة روسية من طراز سوخوي في صفقة تصل قيمتها إلى 1.14 مليار دولار ستدفعها جاكرتا نقدا وعلى شكل سلع تجارية.

وتعهدت إندونيسيا بتوريد سلع بقيمة 570 مليون دولار إلى روسيا بالإضافة إلى دفعات نقدية في مقابل مقاتلات سوخوي 35 التي يتوقع أن تتسلمها على مراحل خلال عامين.

وقال وزير التجارة إنجارتياستو لوكيتا في بيان مشترك مع وزير الدفاع رياميزارد رياسودو إن أنواع وحجم السلع "ما زالت محل تفاوض". وكان قد قال في السابق إن الصادرات ستشمل زيت النخيل والشاي والبن.

ويتوقع أن ينتهي الإعداد من تفاصيل الاتفاق في وقت قريب بين الجانبين المعنيين الإندونيسي والروسي.

وتواجه روسيا حاليا حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية التجارية.

وتسعى إندونيسيا، وهي أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، إلى الترويج لزيت النخيل الذي تنتجه بعد تهديد بتخفيض استهلاكه في دول الاتحاد الأوربي في الوقت الذي تحاول فيه أيضا تحديث أسطولها الجوي بعد سلسلة من الحوادث.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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