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سياسة|الولايات المتحدة

أمريكا تعاقب هيئات وأفرادا من الصين وروسيا لدعمهم كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
22/8/2017

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء فرض عقوبات على شركات صينية وروسية وأفراد من البلدين لدعمهم برامج أسلحة كورية شمالية.

وذكرت الولايات المتحدة أن طرق الدعم شملت الدخول في تعاملات تجارية في مجال الطاقة مع بيونغ يانغ ومساعدة شركات كوريا الشمالية تخضع لعقوبات في الوصول إلى النظام المالي الدولي والأمريكي.

وقال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي في بيان "ستواصل وزارة الخزانة زيادة الضغوط على كوريا الشمالية باستهداف الذين يدعمون تطوير البرنامج النووي وبرامج الصواريخ الباليستية وعزلهم عن النظام المالي الأمريكي".

وقالت الوزارة في البيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي حدد عشرة كيانات "من دول ثالثة" وستة أفراد لتطبيق العقوبات عليهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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