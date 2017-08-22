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سياسة

أسرة سورية لاجئة في ألمانيا تسمي مولودتها "أنغيلا ميركل محمد"

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
21/8/2017

أطلقت أسرة سورية لاجئة في ألمانيا على مولودتها اسم أنغيلا ميركل محمد تعبيرا عن الامتنان لسياسة الباب المفتوح التي انتهجتها المستشارة الألمانية في التعامل مع اللاجئين.

وقالت متحدثة باسم مستشفى سان فرانزيسكوس في مدينة مونستر بغرب ألمانيا "اسم الفتاة الأول هو أنغيلا والثاني ميركل. بهذا القرار أراد الوالدان أن يظهرا امتنانهما للمستشارة".

وأضافت أن أنغيلا ميركل محمد وُلدت في 16 أغسطس/آب وطولها 53 سنتيمترا ووزنها 3920 جراما مضيفة أنها الطفلة الخامسة لوالديها.

ووصلت أمها آسيا فاراي ووالدها خالد محمد إلى ألمانيا مع أطفالهما الأربعة في ذروة أزمة اللاجئين عام 2015.

وهذه ليست المرة الأولى التي تسمي أسرة مولودها باسم المستشارة الألمانية؛ ففي فبراير/شباط 2015 ولدت أنغيلا ميركل أدي في مدينة هانوفر بشمال ألمانيا. وكانت والدتها قد هاجرت من غانا إلى ألمانيا.

المصدر : رويترز
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