مراهقون إسرائيليون يعتدون على جنديين ومدني "ظنا أنهم عرب"

ذكرت صحيفة إسرائيلية اليوم الأحد أن مراهقين إسرائيليين اعتدوا بالضرب على جنديين كانا خارج الخدمة ويرتديان ملابس مدنية ومدني ثالث أثناء جلوسهم في حديقة عامة "بعد أن ظنوا أنهم عرب".

وأفادت الشرطة بأنها ألقت القبض على مراهق شارك في عملية الاعتداء، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست".

وقالت الصحيفة إن المهاجمين ضربوا الجنديين بآلات حادة مما تسبب في إلحاق إصابات طفيفة بهما وتلقيا العلاج وخرجا من مستشفى.

وذكرت لوبا سامرى وهى متحدثة باسم شرطة الاحتلال للصحيفة اليوم أن المصابين قالوا إنهم يعتقدون أن المعتدين يهود، وأوضحت أن الدافع وراء الهجوم ما زال قيد التحقيق.