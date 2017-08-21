قطر تنفي رفض السماح للخطوط السعودية بنقل حجاجها

نفى مصدر مسؤول بالهيئة العامة للطيران المدني في قطر مزاعم وسائل إعلام تابعة لدول الحصار مفادها رفض دولة قطر السماح للطيران السعودي بنقل حجاجها.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن المصدر قوله إن "الهيئة تلقت طلبا من الخطوط السعودية لنقل الحجاج القطريين، وتم الرد على الطلب بأن يتم التنسيق والتواصل بشأن ذلك مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية وفقا للإجراءات المعمول بها في السابق".

ويأتي النفي القطري في أعقاب الأنباء التي نقلت عن المدير العام للخطوط الجوية السعودية "صالح الجاسر" قوله إنّه تعذّر على الخطوط السعودية حتى الآن جدولة رِحلاتها لنقل الحجاج القطريين من مطار حمد الدولي بالدوحة.

وعزا ذلك لعدم منح السلطات القطرية التصريح للطائرات بالهبوط رغم مضي عدة أيام منذ تقديم الطلب بذلك.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا جويا وبحريا وبريا على قطر منذ 5 يونيو/حزيران الماضي وقطعت معها العلاقات الدبلوماسية، متهمة إياها بدعم "الإرهاب" وإيران وهي مزاعم تنفيها قطر.