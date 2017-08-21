البث الحي
سياسة

قطر تنفي رفض السماح للخطوط السعودية بنقل حجاجها

21/8/2017

نفى مصدر مسؤول بالهيئة العامة للطيران المدني في قطر مزاعم وسائل إعلام تابعة لدول الحصار مفادها رفض دولة قطر السماح للطيران السعودي بنقل حجاجها.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن المصدر قوله إن "الهيئة تلقت طلبا من الخطوط السعودية لنقل الحجاج القطريين، وتم الرد على الطلب بأن يتم التنسيق والتواصل بشأن ذلك مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية وفقا للإجراءات المعمول بها في السابق".

ويأتي النفي القطري في أعقاب الأنباء التي نقلت عن المدير العام للخطوط الجوية السعودية "صالح الجاسر" قوله إنّه تعذّر على الخطوط السعودية حتى الآن جدولة رِحلاتها لنقل الحجاج القطريين من مطار حمد الدولي بالدوحة.

وعزا ذلك لعدم منح السلطات القطرية التصريح للطائرات بالهبوط رغم مضي عدة أيام منذ تقديم الطلب بذلك.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا جويا وبحريا وبريا على قطر منذ 5 يونيو/حزيران الماضي وقطعت معها العلاقات الدبلوماسية، متهمة إياها بدعم "الإرهاب" وإيران وهي مزاعم تنفيها قطر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية
المزيد من سياسة

الكشف عن أغنية مشتركة بين مطرب إسرائيلي وآخر إماراتي (فيديو)

العلمين الإماراتي والإسرائيلي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

رسالة من ملك الأردن بشأن القدس في ذكرى تقسيم فلسطين

عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

الأزهر يهاجم إسرائيل في ذكرى تقسيم فلسطين

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)