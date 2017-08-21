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سياسة

شاهد: انتشال نحو 500 جثة من بين سيول سيراليون

20/8/2017

قال مسؤول الطب الشرعي في فريتاون عاصمة سيراليون (الأحد) إن عمال الإنقاذ انتشلوا 499 جثة منذ وقوع الانهيار الطيني المدمر قرب العاصمة الأسبوع الماضي.

ووقعت إحدى أسوأ الكوارث المرتبطة بالسيول في أفريقيا خلال سنوات عندما انهار جانب من جبل سوجار لواف يوم الاثنين بعد أمطار غزيرة ما أسفر عن دفن مناطق من بلدة ريجنت وإطلاق عملية إنقاذ كبيرة في واحدة من أشد بلدان العالم فقرا.

ودفنت السلطات 461 شخصا في مقابر جرى تجهيزها على عجل في ووترلو قرب موقع مقبرة جماعية لضحايا الإيبولا التي أودت بحياة نحو 4 آلاف شخص في المستعمرة البريطانية السابقة في الفترة بين 2014 و 2016.

وقال سانه دومبويا إن السلطات عثرت على 38 جثة أخرى (الأحد) ليصل العدد الرسمي إلى 499 شخصا موضحا أن الجثث نقلت لدفنها على وجه السرعة.

وكان الصليب الأحمر قال يوم الجمعة إن أكثر من 600 شخص في عداد المفقودين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز + مواقع فرنسية
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