شاهد: الصور الأولى من موقع حادث الدهس بمدينة مرسيليا الفرنسية

قالت الشرطة الفرنسية اليوم الاثنين إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب آخر في مدينة مرسيليا الساحلية بعد أن صدمت سيارة موقفي حافلات في منطقتين مختلفتين.

ونقل موقع قناة "فرانس 24" المحلية عن الشرطة قولها إنها "تمكنت من إلقاء القبض على سائق السيارة التي نفذت حادث الاصطدام بموقفين لركاب الحافلات في الميناء القديم وسط المدينة الساحلية".

وطلبت الشرطة الفرنسية من المارة وسكان المدينة الابتعاد عن المنطقة.

فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن دوافع حادثة الدهس.

وقال مسؤول في الشرطة لرويترز "في الوقت الراهن ليس لدينا معلومات عن دوافع هذا الشخص".

وصدم السائق موقف حافلات في حوالي الساعة 8:15 صباحا بالتوقيت المحلي (0615 بتوقيت غرينتش) في الحي الثالث عشر في الجزء الشمالي الأكثر فقرا من المدينة قبل أن يصدم موقف حافلات أخرى بعد ذلك بساعة في الحي الحادي عشر على بعد عدة كيلومترات إلى الجنوب.