شاهد: احتجاج لمسلمي إسبانيا في برشلونة ضد الإرهاب

تجمع العديد من مسلمي إسبانيا في مدينة برشلونة احتجاجا على الهجوم الذي راح ضحيته 13 شخصا الأسبوع الماضي.

ورفع عدد من المحتجين لافتات كُتب عليها "الإسلام = السلام"، بينما رفع آخرون لافتات تقول: "نحن مسلمون، نحن كتالونيون، نحن إسبان، ومعاناتنا واحدة".

ووضع العديد من الإسبان الزهور في موقع الهجوم الذي استهدف عددا من المشاة والسائحين في شارع لاس رامبلس السياحي الشهير في مدينة برشلونة، كما أشعلوا الشموع تأبينا لضحايا الحادث الذي قتل فيه 13 شخصا، وأصيب 120 آخرون يوم الخميس الماضي.

وجاءت المظاهرة مع إعلان الشرطة الإسبانية (الإثنين) أنها قتلت يونس أبو يعقوب، المشتبه به في هجوم برشلونة، بالرصاص.

وقالت الشرطة إنها قتلت أبو يعقوب الذي كان يرتدي حزاما ناسفا زائفا قرب سوبيراتس غربي برشلونة بعدما نبهت امرأة الشرطة بوجود شخص مريب.

وكانت الشرطة قد قالت في وقت سابق (الإثنين) إنه قتل رجلا آخر وهو يسرق سيارة ليفر بها.

وتقول السلطات الإسبانية إن أبو يعقوب هو سائق السيارة الفان الذي قتل 13 شخصا في شارع لاس رامبلاس المزدحم في برشلونة الأسبوع الماضي.

وكان أبو يعقوب هو الوحيد الذي مازال طليقا من خلية من 12 مشتبها به. وناشدته والدته "هنو غانمي" في مطلع الأسبوع ليسلم نفسه قائلة إنها تفضل رؤيته في السجن على رؤيته ميتا.