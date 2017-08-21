شاهد: أطفال فلسطينيون من غزة يرون القدس للمرة الأولى

تمكن عشرات الأطفال الفلسطينيين من قطاع غزة من زيارة القدس للمرة الأولى في حياتهم، في إطار برنامج تبادل تقوم به إحدى وكالات الأمم المتحدة.

وأفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن 91 طفلا تراوح أعمارهم بين 8 و14 عاما عبروا الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل (الأحد) قبل التوجه إلى القدس.

وزار الأطفال الحرم القدسي وكنيسة القيامة في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وقال سكوت أندرسون، مدير العمليات في وكالة أونروا في الضفة الغربية، إن غالبية الأطفال الذين شاركوا في الزيارة لم يسبق أن زاروا القدس.

ويبعد قطاع غزة نحو 75 كيلومترا عن القدس.

وصلى الأطفال في المسجد الأقصى والتقطوا صورا قبل أن يغادروا وكانوا "فرحين للغاية".

ومن المقرر أن يقوم الأطفال بزيارة عدد من مدن الضفة الغربية قبل أن يعودوا الجمعة المقبل إلى القطاع.

ولا يستطيع سكان قطاع غزة زيارة القدس أو الضفة الغربية المحتلة إلا بعد الحصول على إذن من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتفرض إسرائيل حصارا قاسيا على قطاع غزة.

ومنذ العام 2013 أقفلت السلطات المصرية بشكل شبه كامل المعبر الذي يربط مصر بقطاع غزة، كما دمرت مئات الأنفاق التي كانت تستخدم للتهريب على الحدود بين المنطقتين.

وفي تقرير صدر عام 2012 اعتبرت الأمم المتحدة أن قطاع غزة سيصبح "غير قابل للعيش" بحلول العام 2020 ما لم يتم تخفيف الحصار على سكانه.

وأفادت أونروا أن برنامج التبادل هذا أتاح أيضا لـ 38 طفلا من الضفة الغربية زيارة قطاع غزة قبل بضعة أسابيع.