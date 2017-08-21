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سياسة

إطلاق سراح أطفال سودانيين من تنظيم الدولة في ليبيا

أطفال من أبناء عناصر "تنظيم الدولة" السودانيين في ليبيا
أطفال من أبناء عناصر "تنظيم الدولة" السودانيين في ليبيا
21/8/2017

سُلم أربعة أطفال سودانيين يُعتقد أن آباءهم قُتلوا أثناء قتالهم في صفوف تنظيم الدولة في مدينة سرت الليبية العام الماضي إلى القنصل السوداني الأحد لإعادتهم إلى بلدهم.

وكانت سرت معقلا لتنظيم الدولة من عام 2015 حتى عام 2016 عندما طردت القوات الليبية المدعومة بغارات جوية أمريكية التنظيم. وانضم مئات من المسلحين الأجانب لتنظيم الدولة في سرت.

وكان عشرات من النساء والأطفال الذين اعتُقلوا عند نهاية القتال محتجزين في مدينة مصراتة التي كان يتم قيادة الحملة العسكرية في سرت منها.

ويضم هؤلاء مواطنين من تونس ومصر والسودان والسنغال وتشاد والنيجر. وأعيد 21 طفلا ليبيا لذويهم.

وفي يونيو حزيران سُلم ثمانية أطفال للسلطات السودانية وعادوا للسودان. ومازال 11 امرأة وطفلا سودانيين آخرين في مصراتة.

ودعا صلاح أبو زريبة رئيس الدعم النفسي في جمعية الصليب الأحمر في مصراتة كل الدول التي لم تستجب حتى الآن إلى استقبال هؤلاء الأطفال كعمل إنساني حتى يمكن إعادتهم إلى ذويهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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