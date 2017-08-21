إطلاق سراح أطفال سودانيين من تنظيم الدولة في ليبيا

سُلم أربعة أطفال سودانيين يُعتقد أن آباءهم قُتلوا أثناء قتالهم في صفوف تنظيم الدولة في مدينة سرت الليبية العام الماضي إلى القنصل السوداني الأحد لإعادتهم إلى بلدهم.

وكانت سرت معقلا لتنظيم الدولة من عام 2015 حتى عام 2016 عندما طردت القوات الليبية المدعومة بغارات جوية أمريكية التنظيم. وانضم مئات من المسلحين الأجانب لتنظيم الدولة في سرت.

وكان عشرات من النساء والأطفال الذين اعتُقلوا عند نهاية القتال محتجزين في مدينة مصراتة التي كان يتم قيادة الحملة العسكرية في سرت منها.

ويضم هؤلاء مواطنين من تونس ومصر والسودان والسنغال وتشاد والنيجر. وأعيد 21 طفلا ليبيا لذويهم.

وفي يونيو حزيران سُلم ثمانية أطفال للسلطات السودانية وعادوا للسودان. ومازال 11 امرأة وطفلا سودانيين آخرين في مصراتة.

ودعا صلاح أبو زريبة رئيس الدعم النفسي في جمعية الصليب الأحمر في مصراتة كل الدول التي لم تستجب حتى الآن إلى استقبال هؤلاء الأطفال كعمل إنساني حتى يمكن إعادتهم إلى ذويهم.