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سياسة|تركيا

أردوغان: تركيا وإيران بحثتا تحركا مشتركا ضد الجماعات الكردية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
21/8/2017

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن تركيا وإيران ناقشتا إمكانية القيام بتحرك عسكري مشترك ضد الجماعات الكردية المسلحة.

وعقدت محادثات في أنقرة الأسبوع الماضي بين رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية وقادة أتراك.

وقال أردوغان للصحفيين قبل سفره للأردن في زيارة رسمية إن صراعا أكثر كفاءة ضد حزب العمال الكردستاني المحظور وفرعه الإيراني حزب الحياة الحرة لكردستان سيكون ممكنا من خلال تحرك مشترك مع طهران.

وتابع "التحرك المشترك ضد الجماعات الإرهابية التي أصبحت تشكل تهديدا مطروح دائما على جدول الأعمال. تمت مناقشة الأمر بين قائدي الجيشين وناقشت أنا بشكل موسع كيف يمكن تنفيذ ذلك".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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