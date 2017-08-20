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سياسة

مسلمو إسبانيا ينظمون مسيرات منددة بالإرهاب

مسيرة نظمها مسلمون بإسبانيا للتنديد بالإرهاب
مسيرة نظمها مسلمون بإسبانيا للتنديد بالإرهاب
20/8/2017

نظم مسلمون في عدد من المدن الإسبانية، الأحد، مسيرات حاشدة للتنديد بالإرهاب ومعاداة الإسلام، في أعقاب هجمات شهدتها مدينة برشلونة قبل أيام.

ورفض المشاركون في المسيرات، التي شهدتها مدن "بطليوس" و"تاراغونا" فضلا عن العاصمة مدريد، محاولات ربط الإسلام بالإرهاب.

ورفعوا لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل: "الإرهاب لا دين له"، و"وحدة ضد الإرهاب"، إلى جانب الأعلام الإسبانية.

وقال الشيخ عادل نجّار، إمام مسجد بطليوس، ورئيس اتحاد المجتمع الإسلامي في إقليم إسترمادورا، إن "المسيرة تأتي من أجل التأكيد على أن المسلمين لن يتنازلوا عن الحياة المشتركة مع بقية الشعب الإسباني".

وتعرضت بعض المساجد في مدينتي إشبيلية وغرناطة، لاعتداءات مختلفة، بعد هجومي برشلونة .

وكتب مجهولون على جدار مسجد في إشبيلية عبارة "أيها القتلة سوف تدفعون الثمن". إلى جانب مهاجمة مجموعة متطرفة مسجدًا في غرناطة، ورميه بالحجارة.

ويبلغ عدد المسلمين في إسبانيا نحو مليوني شخص.

والخميس الماضي، شهدت برشلونة، عمليتي دهس في هجومين منفصلين أسفر الأول وهو الأكبر عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 120 على الأقل بجروح، فيما خلف الثاني مقتل منفذ الهجوم وإصابة شرطيين، بينما تم توقيف اثنين مشتبه بهما في تنفيذ الهجوم الأول، حسب مصادر رسمية، وتبنى تنظيم الدولة هجوم الدهس الأول.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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