قتلى ومفقودون إثر غرق سفينة عراقية في الخليج

لقي 4 بحارة على الأقل حتفهم، وفُقد 9 آخرون، جرّاء غرق سفينة عراقية اصطدمت بسفينة أخرى تابعة لجمهورية سان فيرسنت، بالمياه الإقليمية في الخليج العربي، مساء السبت.

وقالت وزارة النقل العراقية في بيان، إن تصادما بحريا مروعا حصل لسفينة عراقية تسمى "المسبار" وسفينة أخرى تسمى "رويال أرسنال" تحمل علم جمهورية سان فيرسنت، بالخليج العربي.

وذكر التليفزيون الرسمي العراقي، أن الحادث أدى إلى غرق السفينة العراقية بالكامل في المياه الإقليمية وعلى متنها 21 بحارًا.

وأضافت وزير النقل العراقي، كاظم فنجان الحمامي، أنه تم إنقاذ 10 أشخاص، وانتشال جثث 4 آخرين فيما لا تزال الزوارق العراقية تجري بحثًا عن المفقودين من طاقم السفينة.

والسفينة المسبار مملوكة للشركة العامة لموانئ العراق والتي تديرها الدولة، ولم يشر البيان إلى حالة السفينة الأخرى، ولا ملابسات ما حدث لطاقمها.

من ناحية أخرى، قال مصدر ملاحي في ميناء البصرة إن المفقودين من طاقم السفينة المنكوبة، اعتبروا في عداد الموتى بعد مرور ساعات على البحث عنهم في المياه الإقليمية لكن دون جدوى.

ويعّد حادث التصادم الأول من نوعه لسفينة عراقية في المياه الإقليمية بالخليج، الذي يخلف ضحايا.