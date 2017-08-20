البث الحي
سياسة|العراق

قتلى ومفقودون إثر غرق سفينة عراقية في الخليج

وزير النقل العراقي، كاظم فنجان الحمامي
وزير النقل العراقي، كاظم فنجان الحمامي
20/8/2017

لقي 4 بحارة على الأقل حتفهم، وفُقد 9 آخرون، جرّاء غرق سفينة عراقية اصطدمت بسفينة أخرى تابعة لجمهورية سان فيرسنت، بالمياه الإقليمية في الخليج العربي، مساء السبت.

وقالت وزارة النقل العراقية في بيان، إن تصادما بحريا مروعا حصل لسفينة عراقية تسمى "المسبار" وسفينة أخرى تسمى "رويال أرسنال" تحمل علم جمهورية سان فيرسنت، بالخليج العربي.

وذكر التليفزيون الرسمي العراقي، أن الحادث أدى إلى غرق السفينة العراقية بالكامل في المياه الإقليمية وعلى متنها 21 بحارًا.

وأضافت وزير النقل العراقي، كاظم فنجان الحمامي، أنه تم إنقاذ 10 أشخاص، وانتشال جثث 4 آخرين فيما لا تزال الزوارق العراقية تجري بحثًا عن المفقودين من طاقم السفينة.

والسفينة المسبار مملوكة للشركة العامة لموانئ العراق والتي تديرها الدولة، ولم يشر البيان إلى حالة السفينة الأخرى، ولا ملابسات ما حدث لطاقمها.

من ناحية أخرى، قال مصدر ملاحي في ميناء البصرة إن المفقودين من طاقم السفينة المنكوبة، اعتبروا في عداد الموتى بعد مرور ساعات على البحث عنهم في المياه الإقليمية لكن دون جدوى.

ويعّد حادث التصادم الأول من نوعه لسفينة عراقية في المياه الإقليمية بالخليج، الذي يخلف ضحايا.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

الكشف عن أغنية مشتركة بين مطرب إسرائيلي وآخر إماراتي (فيديو)

العلمين الإماراتي والإسرائيلي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

رسالة من ملك الأردن بشأن القدس في ذكرى تقسيم فلسطين

عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

الأزهر يهاجم إسرائيل في ذكرى تقسيم فلسطين

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)