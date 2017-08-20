شاهد: مقتل نحو 20 وإصابة العشرات بعد انقلاب قطار بالهند

قال مسؤولون إن قطارا خرج عن القضبان في شمال الهند (السبت) مما أسفر عن مقتل نحو 20 شخصا وإصابة عشرات آخرين بعدما اصطدمت عربات القطار ببعضها.

ويواصل رجال الإنقاذ وسكان محليون عملهم خلال الليل بحثا عن ناجين داخل عربات القطار المقلوبة.

وقال مسؤولون إن عدد القتلى في الحادث الذي وقع في ولاية أوتار براديش مرشح للزيادة.

وخرجت عن القضبان ثماني عربات على الأقل بفعل الحادث الذي وقع قرب بلدة مظفر نجار الواقعة على بعد نحو 130 كيلومترا شمالي العاصمة نيودلهي.

وقالت الشرطة إن القطار كان متجها إلى مدينة هاريدوار المقدسة لدى الهندوس.

وتتكرر حوادث تصادم القطارات في الهند التي تملك رابع أكبر شبكة للسكك الحديدية في العالم.

ويعني انخفاض الاستثمار على مدى عقود في الشبكة الواسعة وزيادة الضغط عليها أن القطارات المزدحمة بالركاب تسير على بنية أساسية متهالكة.

وحادث اليوم هو على الأقل رابع حادث كبير من نوعه هذا العام وهو الثالث في أوتار براديش أيضا خلال عام 2017.

وكان حادث ضخم وقع في الولاية في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي أسفر عن مقتل 150 شخصا.

وقال أناند كومار وهو ضابط كبير في الولاية إن ما يقرب من 20 شخصا قتلوا فيما أصيب أكثر من 80 آخرين.

وفي وقت سابق قال سانجيف باليان وهو مشرع عن بلدة مظفر نجار إن 14 شخصا على الأقل قتلوا في الحادث.

وقال أجاي باندي وهو ضابط كبير في موقع الحادث "نناضل من أجل إخراج الجرحى (من داخل العربات)، وتابع: الجو مظلم للغاية لبدء عملية بحث كاملة لكن فرقنا تبذل قصارى جهدها".

وأرسلت السلطات الوطنية فرق مواجهة الكوارث لتقديم المساعدات.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في حسابه على تويتر إنه يشعر بالألم بسبب حادث خروج القطار عن القضبان وعبر عن مواساته لعائلات القتلى وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وفي يونيو حزيران أوردت رويترز أن خطة لتأمين شبكة القطارات في الهند بتكلفة 15 مليار دولار تواجه معوقات بسبب عدم قدرة شركة الصلب التابعة للدولة على الوفاء بطلبات القضبان الجديدة.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن أرفيند كومار، وهو مسؤول كبير في حكومة أوتار براديش، قوله إن قائد القطار حاول استخدام المكابح فجأة بعدما رأى أعمال إصلاح على القضبان دون وجود إشارات تحذيرية ملائمة.

وقال أنيل ساكسينا وهو متحدث باسم قطاع السكك الحديدية إن من المبكر للغاية التكهن بشأن أسباب وقوع حادث اليوم.