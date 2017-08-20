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سياسة|إسبانيا

شاهد: سائقو الأجرة يشغلون أبواق سياراتهم تضامنا مع ضحايا برشلونة

19/8/2017

شّغل سائقو سيارات الأجرة أبواق مركباتهم (السبت) لدى مرورهم عند موقع هجوم لاس رامبلاس في برشلونة حيث دهست سيارة فان حشدا فأسقطت 13 قتيلا الخميس الماضي.

وكان المحتشدون في المكان يصفقون للسائقين الذين كانوا يُشّغلون أبواق السيارات على جانبي الطريق.

وأخرج راكب علم كتالونيا من نافذة سيارة الأجرة، التي كان يستقلها، لدى مرورها بجوار المكان.

وألقت الشرطة القبض على أربعة أشخاص لصلتهم بهجوم برشلونة وهجوم آخر في بلدة "كامبريلس" حيث لاقت امرأة حتفها في حادث هس في وقت مبكر أمس الجمعة.

ووزعت الشرطة أمس على مسؤولين محليين تفاصيل أربعة رجال تبحث عنهم.

ولاقى ثلاثة من هؤلاء الرجال حتفهم في كامبرليس بينما لا تزال الشرطة تبحث عن الرابع.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية أنه يدعى يونس أبو يعقوب (22 عاما) ويعتقد أنه سائق السيارة الفان التي استخدمت في هجوم برشلونة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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