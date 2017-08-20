البث الحي
سياسة|مصر

جيش الاحتلال: إطلاق نار من سيناء على قوة أمنية إسرائيلية

ينشط "تنظيم الدولة" في مصر عبر ذراعه "ولاية سيناء"
ينشط "تنظيم الدولة" في مصر عبر ذراعه "ولاية سيناء"
20/8/2017

تعرضت قوة عسكرية إسرائيلية على الحدود بين مصر وإسرائيل (الأحد) لإطلاق نار من الجانب المصري، دون وقوع إصابات.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، نقلا عن بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مسلحين من سيناء المصرية أطلقوا النار من أسلحة خفيفة  باتجاه قوة عسكرية تتواجد على الحدود بين مصر وإسرائيل.

وأكد بيان الجيش أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو أضرار، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من الجانب المصري على ما ورد في بيان جيش الإحتلال الإسرائيلي، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها جيش الإحتلال الإسرائيلي لإطلاق نار من سيناء المصرية؛ إذ سبق أن أعلن تنظيم "ولاية سيناء" المبايع لتنظيم " الدولة الإسلامية"، عدة مرات، استهداف الجانب الإسرائيلي سواء بإطلاق النار أو قذائف صاروخية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

الكشف عن أغنية مشتركة بين مطرب إسرائيلي وآخر إماراتي (فيديو)

العلمين الإماراتي والإسرائيلي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

رسالة من ملك الأردن بشأن القدس في ذكرى تقسيم فلسطين

عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

الأزهر يهاجم إسرائيل في ذكرى تقسيم فلسطين

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)