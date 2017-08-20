الشرطة الإسبانية: العثور على 120 أسطوانة غاز داخل منزل

عثرت الشرطة الإسبانية على 120 أسطوانة غاز في منزل بمنطقة ألكانار جنوب غربي البلاد، يعتقد أنه مختبر صنع القنابل للخلية المسؤولة عن الهجومين في برشلونة وكامبريلس.

وقال جوزيف لويس ترابيرو قائد شرطة إقليم كاتالونيا، الأحد "إنه تم العثور على أسطوانات الغاز، في المنزل الذي تم تدميره، يوم الخميس الماضي، في انفجار أسفر عن مقتل شخصين بعد ساعات من حادث الدهس في مدينة برشلونة".

وأضاف "بدأنا نرى بوضوح المكان الذي تحضر فيه المتفجرات لتنفيذ اعتداء أو أكثر في مدينة برشلونة".

وفي سياق متصل، ذكرت شرطة إقليم كاتالونيا أنها تلاحق هاربا واحدا يدعى يونس أبو يعقوب في التحقيقات بشأن الهجومين وهي لا تعلم إن كان المشتبه به لا يزال في إسبانيا أو فر إلى فرنسا مشيرة إلى أنها تعتقد أن الخلية التي تقف وراء الهجومين تضم 12 عضوا.

يذكر أن أجهزة الطوارئ الإسبانية أعلنت في وقت سابق، أن حصيلة ضحايا الهجومين اللذين تبناهما تنظيم الدولة ووقعا، يوم الخميس الماضي، في برشلونة وكامبريلس ارتفعت إلى 14 قتيلا و130 جريحا.