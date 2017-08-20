استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فتى فلسطيني، مساء السبت، عقب إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، على حاجز "زعترة" العسكري جنوبي مدينة نابلس.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إنها أبلغت رسميًا باستشهاد الفتى قتيبة زياد يوسف زهران (17 عامًا)، من بلدة علار شمالي مدينة طولكرم، عقب إطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليه قرب حاجز "زعترة" شمال الضفة الغربية المحتلة.

وادعت شرطة الاحتلال، في بيان أن أحد عناصر "حرس الحدود" أصيب بجراح "طفيفة" عقب تعرضه للطعن من قبل فتى فلسطيني على حاجز "زعترة" العسكري، بحسب "قدس برس".

وأوضحت أن قواتها أطلقت النار على فلسطيني 17 عامًا، من سكان مدينة طولكرم، عقب "طعنه" لجندي إسرائيلي على حاجز "زعترة".

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، صورة بطاقة كان يحملها الشهيد، وتحمل اسم قتيبة زياد يوسف زهران من بلدة علار بطولكرم.

وتداول نشطاء وصية للشهيد نشرها عبر صفحته على فيسبوك قبل توجهه للحاجز؛ يشير فيها لنيته تنفيذ عملية ثأرٍ لشهداء فلسطين، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، الأحد، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شقيق الشهيد قتيبة.

وذكر شهود عيان من بلدة علار بأن قوة عسكرية كبيرة داهمت منزل والد الشهيد فجرا، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخله وعبثت بمحتوياته، قبل أن تعتقل شقيق الشهيد.

وفي سياق متصل، اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عشرة مواطنين فلسطينيين "على الأقل"، من أنحاء مختلفة في مدينة القدس المحتلة، نصفهم من القاصرين.