أردوغان لوزير الخارجية الألماني: التزم حدودك

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل إلى "التزام حدوده".

وجاء تحذير أردوغان لوزير الخارجية الألماني إثر قيام الأخير بانتقاد دعوة الرئيس التركي الأتراك المجنسين في ألمانيا إلى عدم انتخاب ثلاثة أحزاب رئيسية في البلاد.

وقال أردوغان في خطاب متلفز شن فيه هجوما شخصيا على الوزير الألماني "إنه لا يلتزم حدوده! من أنت لتخاطب رئيس تركيا بهذه الطريقة؟ التزم حدودك! إنه يحاول إعطاءنا درسا.. منذ متى تتعاطى السياسة؟ كم تبلغ من العمر؟"

وتأتي تصريحات أردوغان السبت غداة دعوته الأتراك المجنسين في ألمانيا إلى عدم منح أصواتهم لحزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ولا للحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي ينتمي إليه وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، ولا لحزب الخضر، واصفا هذه الأحزاب بأنها "عدوة لتركيا".

ورد وزير الخارجية الألماني على هذا الكلام واصفا تصريحات أردوغان بأنها "تدخل استثنائي في سيادة بلادنا".

وأضاف أردوغان السبت أمام تجمع لأنصاره في محافظة دنيزلي في جنوب غرب البلاد "بالتأكيد شعروا (المسؤولون الالمان) بعدم الارتياح وأخذوا يطلقون التصريحات يمينا ويسارا".

وكرر دعوته الألمان من أصل تركي إلى عدم التصويت للأحزاب الثلاثة، وتابع "أعطوهم درسا خلال الانتخابات الألمانية. إنهم يشنون حملة ضد تركيا. صوتوا لأولئك الذين لا يحملون أي عداء لتركيا".

وقال أيضا "ليس مهما أن تفتح لنا ألمانيا أبوابها. لدينا أبواب كافية".

وتضم الجالية التركية في ألمانيا نحو ثلاثة ملايين نسمة وهي الأكبر في العالم. ويحمل 1,2 مليون من أفرادها الجنسية الألمانية، ما يتيح لهم التصويت في الانتخابات التشريعية المقررة في 24 أيلول/سبتمبر.