نقل آلاف النازحين من لبنان إلى سوريا ضمن اتفاق عرسال

انطلقت مجموعة حافلات من أطراف بلدة عرسال، شرقي لبنان، على الحدود مع سوريا، تقل آلاف النازحين السوريين وعددا من مسلحي جبهة النصرة وعائلاتهم متجهة إلى إدلب في سوريا.

وانطلقت الحافلات من أطراف بلدة عرسال إلى فليطا السورية على أن تسلك طريق حمص الدولي، إلى حماه ومنها إلى ريف حلب وصولا إلى إدلب، وذلك بإشراف الأمن العام والجيش اللبنانيين والصليب الأحمر الدولي وهيئات دولية.

ويأتي نقل المسلحين وعائلاتهم من عرسال إلى إدلب تنفيذا لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين حزب الله اللبناني وجبهة النصرة يوم 27 يوليو تموز الماضي بوساطة من قبل المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، عقب اشتباكات جرت بين الطرفين في أطراف عرسال استمرت أسبوعا وأسفرت عن مقتل أكثر من 100 من مسلحي الجبهة وأكثر من 20 من عناصر حزب الله.

وشهدت المرحلة الثانية من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يوم أمس، تبادل أسرى بين الجانبين، وتم خلالها إطلاق سراح ثلاثة أسرى من حزب الله مقابل ثلاثة سجناء من جبهة النصرة فيما شهدت المرحلة الأولى التي تم تنفيذها يوم الأحد الماضي تبادل جثث القتلى بين الجانبين.