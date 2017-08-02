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سياسة

قطر توقع صفقة لشراء قطع بحرية من إيطاليا بقيمة 5 مليارات يورو

2/8/2017

أعلن وزير الخارجية القطري الأربعاء توقيع صفقة لشراء سبع قطع بحرية من إيطاليا بقيمة خمسة مليارات يورو.

وأعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري عن الصفقة خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي أنجلينو ألفانو في الدوحة.

وقال وزير الخارجية القطري إن الأزمة الخليجية تكشف عن سوء نية دول الحصار، وأوضح أن اجتماع المنامة كشف عن تناقضات دول الحصار.

وردا على سؤال حول ما بعد اجتماع المنامة، قال إن الدوحة لم تضع شروطا للحوار مع دول الحصار ، مشددا على أن الحوار يجب أن يكون مبنيا على عدم انتهاك سيادة أي دولة وبدون إملاءات.

وأشار إلى أن قطر لن ترهق نفسها في متابعة القرارات المتناقضة لدول الحوار.

وقال إن الدور الأمريكي مهم في حل الأزمة الخليجية؛ لكن يجب على كبار المسؤولين في الولايات المتحدة متابعة خطوات الوساطة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي إنه يدعم الوساطة الكويتية من أجل حل الأزمة الخليجية وأعرب عن قلقه من استمرار الأزمة، وقال "نريد أن نرى حسن النوايا".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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