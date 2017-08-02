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سياسة|مصر

شاهد: سائقون يتعاطون المخدرات أثناء قيادة القطار في مصر.. والنيابة تأمر بالتحقيق

2/8/2017

أمرت النيابة الإدارية في مصر بفتح تحقيق في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع إخبارية مساء أمس الثلاثاء يظهر فيه عدد من الأشخاص داخل كابينة أحد القطارات وهم يتعاطون مواد مخدرة.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الأربعاء إن النيابة أمرت بسرعة إجراء التحقيقات في الواقعة لما تشكله -بفرض صحتها- فضلاً عن شقها الجنائي من استهتار بالغ بأرواح المواطنين وسلامتهم.

وأظهر الفيديو عددا من الأشخاص في كابينة أحد القطارات أثناء مروره بمحطة قطارات طنطا في الطريق إلى القاهرة قادمين من محافظة الإسكندرية، فضلاً عن قيامهم بالرقص داخل الكابينة خلال سير القطار أثناء تشغيل أغان بصوت مرتفع، الأمر الذي اعتبره كل من شاهد مقطع الفيديو نوعا من الاستهتار ويعرض أرواح المواطنين للخطر، فضلًا عن كونه سببا رئيسيا لحوادث القطارات.

"خلي بالك من السكة يا محمد".. هكذا قال مصور الفيديو لسائق القطار عندما رآه انشغل عن طريقه بسماع المهرجان وتعاطي المواد المخدرة مع زملائه الأربعة الأخرين، خوفًا من حدوث أي شيء يحول الفيديو التذكاري الذي يصوره من مصدر سعادة يفرحهم الى حادث يؤلمهم ويؤلم الجميع.

وقال مصدر أمني لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن مباحث قسم شرطة النقل والمواصلات بالغربية، اتخذت الإجراءات القانونية ضد سائق القطار ومعاونيه.

وأوضح المصدر أنه جرى تحديد المتهمين في الواقعة وتوجيه الاتهامات لهم في محضر رسمي للقبض عليهم، وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق بشأن الواقعة، مشيرًا الى أن هناك تنسيقًا بين مباحث شرطة النقل والمواصلات، ومباحث قسم أول طنطا، للقبض على أحد المتهمين الذين ظهروا بالفيديو.

من جانبهم، حرّر المسؤولون بالسكة الحديد، محضرًا يحمل رقم 64 أحوال قسم أول طنطا، مرفق به مقطع الفيديو الخاص بالواقعة، لافتا إلى أنه تم استدعاء السائق ومساعديه للتحقيق معهم في الواقعة.

وكان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أكد صحة الفيديو، لكنه قال إنه "قطار بضائع وليس ركاب".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة أنباء الشرق الأوسط
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