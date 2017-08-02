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سياسة

روسيا: أمريكا أعلنت حربا تجارية ضخمة ضدنا

2/8/2017

قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم الأربعاء إن العقوبات الجديدة التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتصبح قانونا ساريا تصل إلى حد "الحرب التجارية الشاملة"

وأضاف ميدفيديف على فيسبوك أن العقوبات تظهر أن إدارة ترمب لا حول لها ولا قوة على الإطلاق.

وقال ميدفيديف "انقطع الأمل في تحسن علاقاتنا مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الروسية إنهم قد يتخذون إجراءات مضادة ردا على الولايات المتحدة بعدما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا يفرض عقوبات اقتصادية جديدة عليها.

وأضافت في بيان على موقعها الإلكتروني أن العقوبات الأمريكية الجديدة قصيرة النظر وتهدد بإلحاق الضرر بالاستقرار العالمي.

وقال البيان "حان الوقت لإدراك أن التهديدات ومحاولات الضغط على روسيا لن تدفعها لتغيير نهجها أو التضحية بمصالحها الوطنية".

وفي وقت سابق اليوم، وقّع ترمب على قانون بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا، صادق عليه الكونغرس قبل أيام، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس الماضي بأغلبية ساحقة، مشروع القانون الذي يوسع العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية، بعد أن تبناه مجلس النواب (الغرفة السفلى بالبرلمان) في وقت سابق من الشهر نفسه.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2016، اعتمدت واشنطن عقوبات على موسكو، بسبب تدخلها المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، التي فاز بها ترمب، وهو الأمر الذي نفته موسكو مرارًا.

ومنذ ترشحه للرئاسة، وعد ترمب في أكثر من مناسبة بتحسين العلاقات مع موسكو، ودافع عن ذلك الموقف رغم وجود شبهات حول علاقات تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من جانبه، أعلن بوتين، الأحد الماضي، طرد 755 دبلوماسيًا أمريكيًا من بلاده، ردًا على العقوبات.

المصدر : الأناضول + رويترز
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