دعوى ضد فوكس نيوز بتهمة بث أخبار كاذبة لصالح ترمب

رفع أحد المستشارين ل"فوكس نيوز" دعوى على الشبكة الإخبارية الأمريكية المحافظة، بتهمة بث "أخبار كاذبة" مسيئة للديموقراطيين بناء على طلب من الرئيس دونالد ترمب.

ويتهم رود ويلر مستشار الشبكة لشؤون الأمن والشرطة والقضاء "فوكس نيوز" بتلفيق خبر حول قضية سيث ريتش الموظف في اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي والذي قتل بالرصاص في أواسط يوليو/ تموز 2016 بالقرب من منزله في واشنطن.

وخلص التحقيق الرسمي الى أن ريتش قتل خلال عملية سطو مسلح إلا أن العديد من المواقع ووسائل الإعلام المحافظة ألمحت بعيد مقتله إلى أن الأمر يمكن أن يكون تصفية سياسية.

وبحسب هذه المزاعم التي لا تدعمها أي أدلة رسمية، فان ريتش نقل إلى موقع "ويكيليكس" لنشر الوثائق السرية رسائل إلكترونية داخلية للجنة الوطنية للحزب الديموقراطي قبل أن ينكشف أمره ويتعرض للاغتيال.

في أواسط مايو/أيار ، نشرت "فوكس نيوز" على موقعها الإلكتروني مقالا يؤكد هذه الفرضية ويتضمن تصريحات لرود ويلر أكد فيها أن ريتش نقل رسائل إلكترونية إلى "ويكيليكس" وأن مسؤولا رفيع المستوى يسعى إلى عرقلة التحقيق حول القضية.

إلا أن ويلر الذي رفع الدعوى الثلاثاء أمام المحكمة الفدرالية في مانهاتن قال إن هذه التصريحات التي تشكل المصدر الوحيد للمقال ملفقة، كما أكد أنه لم يدل بها أبدا، بحسب الدعوى التي أطلعت عليها وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وكانت "فوكس نيوز" قد سحبت المقال بعد بضعة أيام على نشره بحجة أنه لم يخضع "لمراجعة تحريرية دقيقة" وأنه لا يحترم "معايير" الشبكة الإخبارية.

يقول ويلر ، إن الصحفية التي أعدت المقال، عملت بالتعاون مع مستشار آخر للشبكة قريب من فريق ترمب هو إيد بوتوسكي الذي تستهدفه الدعوى أيضا.

ويؤكد ويلر أن الصحفية والمستشار لفقا المقال لإضعاف الديموقراطيين وتخفيف الضغوط عن ترمب وفريقه الانتخابي الذي تحوم حوله شكوك بالتواطؤ مع موسكو.

كما يقول ويلر إن ترمب نفسه قرأ المقال قبل نشره ببضع ساعات وطلب أن يتم بثه على الفور .

من جهته، اعتبر مسؤول الإعلام لدى "فوكس نيوز" جاي والاس الاتهامات "خاطئة تماما"، بحسب تصريح خطي حصلت عليه فرانس برس.

وتابع والاس أن المقال المعني موضوع تحقيق داخلي جار و"ليس لدينا أي دليل على أن الصحفية التي أعدت المقال "نقلت تصريحات بشكل خاطئ" عن ويلر.

وعلقت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز في لقاء صحافي الثلاثاء أن "الرئيس ليس على اطلاع بالقضية ومن الخاطئ تماما القول إنه أو البيت الأبيض متورطون فيها.