ترمب يوقع قانون العقوبات على روسيا ويصفه بالمعيب

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على مشروع قانون العقوبات على روسيا، بحسب ما أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء.

ووصف الرئيس الأمريكي القانون الذي أقره الكونجرس بفرض عقوبات جديدة على روسيا والذي وقعه ليصبح قانونا نافذا بأنه "معيب بشكل كبير".

وحث ترمب الكونجرس على عدم استخدامه لعرقلة جهود الولايات المتحدة مع الحلفاء الأوروبيين لحل الأزمة الأوكرانية.

وقال ترمب في بيان "على الرغم من أني أؤيد اتخاذ إجراءات صارمة لعقاب وردع السلوك العدائي الذي يقوض الاستقرار من جانب إيران وكوريا الشمالية وروسيا إلا أن هذا التشريع معيب بشكل كبير… في غمرة التعجل لإقرار هذا التشريع، أدرج الكونجرس فيه عددا من البنود غير الدستورية بشكل واضح".

وكان الكونجرس قد أيد الأسبوع الماضي بأغلبية كبيرة فرض عقوبات على الحكومة الروسية.

وكان ترمب قد عارض في جلسات خاصة فرض هذه العقوبات، وعمل مساعدوه على الضغط من أجل عدم فرضها.