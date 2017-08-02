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سياسة|الكويت

الكويت تنفي استخدام إيران مياهها الإقليمية لنقل أسلحة

2/8/2017

نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية صحة ما نشرته وكالة "رويترز" عن استخدام إيران المياه الكويتية لنقل شحنات أسلحة ومستشارين عسكريين إلى الحوثيين في اليمن

كوسيلة للتحايل على حظر نقل الأسلحة المفروض من قبل تحالف إعادة الشرعية.

وأكد المصدر أن المياه الإقليمية الكويتية تحت السيطرة التامة للقوة البحرية الكويتية وقوات خفْر السواحل، وأنها قيد المراقبة على مدار الساعة، وأن السلطات لم ترصد أي أنشطة مشبوهة في المناطق البحرية التي تحت سيطرتها.

وطالب المصدر وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار الخاطئة والمسيئة.

وكانت وكالة رويترز قد نشرت تقريرا يفيد بأن الحرس الثوري الإيراني بدأ في استخدام طريق جديد عبر الخليج، لنقل شحنات أسلحة سراً إلى الحوثيين.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن إيران تنقل العتاد العسكري على متن قوارب صغيرة في عُرْضِ الخليج، حيث تواجه تدقيقا أقل. 

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
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