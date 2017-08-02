الأمير تميم: ما حدث قوّانا ومستعدون للحوار بدون إملاءات

جدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استعداد بلاده لحل الأزمة الخليجية من خلال الحوار

مشددا على ضرورة أن يشمل أي اتفاق جميع الأطراف دون إملاءات، ودون تدخل في السيادة الوطنية والشؤون الداخلية لأي دولة.

وقال الشيخ تميم في اجتماع لمجلس الوزراء القطري الأربعاء :" إن قطر بالنسبة لنا وللجميع في شهر يونيو 2017 تختلف عن قطر في السابق، فلنا تاريخ نفخر ونعتز به ولكن ما حدث في شهر يونيو 2017 قوّانا ودفعنا بالمزيد من العمل لصالح هذا الوطن".

وأكد أمير قطر على أهمية المرحلة القادمة والاستمرار قدما في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ومشاريع قطر التنموية الرئيسة وعلى أهمية الاعتماد على النفس فيها سواء من ناحية الأمن الوطني، الاقتصاد، والغذاء والدواء.

وشدد الأمير على ما جاء في خطابه الأخير في الحادي والعشرين من يوليو تموز الماضي، على أهمية الاستثمار في روح العمل الإيجابية والتكاتف والدافعية في العطاء والإنجاز.

ووجه أمير قطر الوزراء إلى أولوية التركيز على الجهد الداخلي في الفترة القادمة وتقوية الجبهات الداخلية الوطنية سواء كانت في المجالات الاقتصادية، والأمنية، والصحية، والتعليمية وعلى الترشيد في الإنفاق في موازنة العام القادم ولكن دون أن يؤثر ذلك على مشاريع قطر التنموية الرئيسية وجودتها.