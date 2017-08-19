هروب النائبة العامة الفنزويلية المقالة إلى كولومبيا

أكد مسؤولون كولومبيون يوم الجمعة أن النائبة العامة الفنزويلية المقالة لويزا اورتيجا هربت مع زوجها جيرمان فيرير إلى كولومبيا.

وذكرت مصادر رسمية أن أورتيغا وفيرير وصلا إلى بوغوتا على متن طائرة مستأجرة بهدف اللجوء إلى كولومبيا.

وفى بيان، أكد مكتب الهجرة الكولومبى، الملحق بوزارة الخارجية، أن الزوجين دخلا البلاد.

وكانت الجمعية التأسيسية التي انتخبت مؤخرا في فنزويلا قد صوتت لإقالة أورتيغا، واحدة من أبرز منتقدي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعد فترة قصيرة من انتخاب الجمعية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقبيل رحيلها، اتهمت اورتيغا الرئيس مادورو بتلقي رشاوي من شركة أدوبرشت البرازيلية.

في غضون ذلك، تواجه الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة في فنزويلا نزع سلطاتها بموجب مرسوم أقرته أمس الجمعة الجمعية التأسيسية الجديدة، وهي كيان على صلات وثيقة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وينقل المرسوم كل سلطات المجلس التشريعي إلى الجمعية التأسيسية.

ويشدد المرسوم على أن هذه الخطوة ضرورية "لحماية السلام واستقلال واستقرار الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية" في البلاد، التي لديها أكبر احتياطي نفطي، وأعلى مستويات التضخم في العالم.

ويقف مادورو الذي تراجعت شعبيته مع الاقتصاد الفنزويلي على خلاف مع البرلمان منذ أن سيطرت عليه المعارضة وسعى بالفعل إلى تهميشه في العديد من المرات، وأدى ذلك إلى اتهامه بالديكتاتورية.

كانت المعارضة قاطعت الانتخابات التي دعا إليها مادورو الشهر الماضي من أجل اختيار أعضاء الجمعية الجديدة وشابتها اتهامات بالتزوير.

ومعظم أعضاء الجمعية التأسيسية الجديدة وعددهم 545 من الموالين لمادورو.

وأعلنت العديد من الدول قبل خطوة يوم الجمعة أنها لا تعترف بالجمعية التأسيسية.