لبنان: الجيش يعلن انتزاع ثلاثين كيلومترا من تنظيم الدولة في بعلبك

أعلن الجيش اللبناني (السبت) سيطرته على ثلاثين كيلومترا مربعا من أراضي جرود بعلبك والقاع شمال شرقي البلاد.

وذلك بعد ساعات من إطلاقه -في وقت متزامن مع حزب الله-عملية لانتزاع تلك المناطق الخاضعة منذ أربع سنوات لـ "تنظيم الدولة الإسلامية".

وذكر المتحدث باسم الجيش العقيد نزيه خريش أن وحدات الجيش سيطرت اليوم على نحو ثلاثين كيلومترا مربعا من المنطقة التي كان تنظيم الدولة ينتشر فيها، وأضاف أن عشرين مسلحا قتلوا في المعارك بينما أصيب عشرة جنود من الجيش بجراح أحدهم حالته حرجة.

جاء ذلك بعد أن أطلقت قيادة الجيش فجر اليوم عملية "فجر الجرود" برعاية من الرئيس ميشال عون لاستعادة تلك المناطق النائية التي يسيطر عليها التنظيم بالمنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا والتي تقدر مساحتها بثلاثمئة كيلومتر مربع.

وأتت العملية بعد أقل من شهر على حملة في جرود عرسال انتهت بتهجير مقاتلين من جبهة النصرة وأسرهم ونقلهم بالحافلات إلى داخل سوريا في إطار تفاهم بين الطرفين.

واستخدام الجيش في هجومه المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ كما شوهدت بعض المروحيات العسكرية وهي تشارك في الهجوم الذي تم بالتزامن مع هجوم موازي شنه حزب الله والجيش السوري في منطقة القلمون الغربي داخل الأراضي السورية.

ونفى مدير التوجيه بالجيش العميد علي قانصو وجود تنسيق مع حزب الله أو النظام السوري في هذه المعركة.

وأشار في مؤتمر صحفي إلى طبيعة المنطقة الجبلية الوعرة التي تدور فيها عمليات الجيش، متوقعا أن المعركة كلما تتقدم ستزداد شراسة، مقدرا عدد المقاتلين المستهدفين بالعملية بستمئة.